Maskenpflicht in Bayerns Kirchen wird gelockert

NRW will Lockdown nach Corona-Ausbruch bei Tönnies abwenden

Gütersloh: Nach dem Corona-Ausbruch in Deutschlands größtem Schlachthof wollen die Behörden in Nordrhein-Westfalen einen Lockdown in der Region abwenden. Um dem vorzubeugen, müssen alle Tönnies-Beschäftigten und deren Haushaltsangehörige in Quarantäne. Es handelt sich um insgesamt 7.000 Mitarbeiter, mehr als 800 von ihnen wurden in den vergangenen Tagen positiv auf das Coronavirus getestet. Wirtschaftsminister Altmaier möchte die Verantwortlichen für die Missstände in der Fleischindustrie zur Rechenschaft ziehen. Er sagte im Deutschlandfunk, er wolle, dass das Vertrauen in Fleisch "made in Germany" erhalten bleibt. Unterdessen planen die Bundestagsfraktionen von Union und SPD einen Vorstoß im Bereich der Tierhaltung. Einem Zeitungsbericht zufolge will man den Tieren unter anderem mehr Platz im Stall lassen. Die dabei anfallenden Kosten sollen durch eine Verbrauchssteuer finanziert werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2020 12:00 Uhr