Maskenpflicht im bayerischen Nahverkehr bis 20. August verlängert

Nachrichtenarchiv - 19.07.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerische Staatsregierung hat die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr verlängert. Sie gilt jetzt bis zum 20. August. Das teilte Staatskanzlei-Chef Herrmann nach einer Sitzung des Kabinetts mit. Bestehen bleibt auch die Testpflicht in vulnerablen Einrichtungen. Laut Herrmann ist die Zahl der belegten Betten in den Krankenhäusern noch immer beherrschbar. - Allerdings machen die vielen Corona-Fälle beim Personal den Kliniken zu schaffen. So kann etwa das Klinikum Bamberg derzeit nur noch wichtige Operationen durchführen. Dort fehlen aktuell zehn Prozent des Pflegepersonals. Auch die Bahn muss einen hohen Krankenstand verkraften: auf BR-Anfrage sagte ein Sprecher, sollte es zu Zugausfällen kommen, kümmere man sich um Busse und Taxen als Ersatz.

