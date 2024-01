"Letzte Generation" kündigt Ende der Klebe-Proteste an

Berlin: Die Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" wollen künftig auf Klebe-Aktionen verzichten. Die Klimaschützer-Gruppe hat angekündigt, von nun an in anderer Form zu protestieren. Ab März will sie zu "ungehorsamen Versammlungen" im ganzen Land aufrufen und erklärte wörtlich: "Das Kapitel des Klebens und der Straßenblockaden endet damit." Außerdem wolle man die Verantwortlichen für die Klimazerstörung, sowie Politiker und andere Entscheider öffentlich zur Rede stellen. Vor zwei Jahren hatte die Gruppe mit ihren Straßenblockaden für eine radikale Wende in der Klimaschutzpolitik begonnen. Dazu kamen Proteste in Museen, Stadien und Ministerien. Politiker aller Parteien hatten sich von den Straßenblockaden distanziert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2024 21:00 Uhr