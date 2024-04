Faeser kündigt Zerschlagung rechtsextremer Netzwerke an

Stuttgart: Bundesinnenministerin Faeser hat die Zerschlagung weiterer rechtsextremer Netzwerke angekündigt. Dafür sollten vor allem Geldquellen aufgedeckt und die Finanzierung unterbunden werden, sagte die SPD-Politikerin dem "Deutschlandfunk". Anlass ist das Verfahren gegen die sogenannte "Gruppe Reuß". Die mutmaßlichen "Reichsbürger" sollen einen Staatsstreich geplant haben. Neun der insgesamt 27 Verdächtigen stehen seit heute in Stuttgart vor dem Oberlandesgericht. Sie haben laut Staatsanwaltschaft zum militärischen Arm der Gruppe gehört. Der Prozessbeginn hatte sich am Vormittag wegen des großen Andrangs um mehr als eine Stunde verzögert. Prinz Reuß wird in drei Wochen in Frankfurt am Main der Prozess gemacht. Weitere Beschuldigte stehen ab Mitte Juni in München vor Gericht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2024 11:00 Uhr