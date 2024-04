Russe soll zwei Ukrainer in Murnau erstochen haben

Murnau: Nach dem tödlichen Messerangriff auf zwei Ukrainer am Staffelsee sind noch viele Fragen offen. Die Polizei hat einen Russen wegen Mordverdachts festgenommen; er sitzt in Untersuchungshaft. Der 57-Jährige soll vor dem Angriff mit beiden Opfern Alkohol getrunken haben. Bei ihnen handelt es nach Angaben aus Kiew um ukrainische Soldaten im Alter von 23 und 36 Jahren. Sie seien wegen Kriegsverletzungen zur Reha in Deutschland gewesen. Derzeit werde geklärt, in welchen Einheiten die Männer gedient haben. Den deutschen Ermittlern zufolge gibt es derzeit aber keine Hinweise, dass die Tat mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine in Verbindung steht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2024 11:00 Uhr