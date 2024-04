Das Wetter in Bayern: überwiegend sonnig bei 20 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: sonnig oder leicht bewölkt, nur in Teilen Schwabens und Frankens lockere Wolkenfelder. Die Luft erwärmt sich auf 20 bis 24 Grad. In der Nacht Temperaturrückgang auf Tiefstwerte um 9 Grad. Bis Mittwoch bleibt das Wetter überwiegend sonnig und warm. Am Donnerstag anfangs in Nord- und Ostbayern noch länger Sonne, sonst nimmt die Schauer- und Gewitterneigung zu.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.04.2024 11:45 Uhr