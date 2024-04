Spaniens Regierungschef Sánchez bleibt im Amt

Madrid: Spaniens Ministerpräsident Sánchez bleibt im Amt. Das gab er in einer Fernsehansprache bekannt. Am vergangenen Mittwoch hatte er alle Termine abgesagt, um eine Auszeit zu nehmen. In diesen fünf Tagen hatte er darüber nachgedacht beziehungsweise beraten ob er seine Amtsführung fortsetzen könne. Hintergrund sind Korruptionsvorwürfe gegen seine Frau. Eine politisch rechts stehende Gruppe hatte behauptet, sie habe ihre Position ausgenutzt, um Einfluss auf Geschäfte zu nehmen. Mittlerweile hat sich allerdings die Staatsanwaltschaft dafür ausgesprochen, die Klage abzuweisen. Sánchez sprach von ekelhaften Lügen. Freie Meinungsäußerung sei kein Freibrief für Diffamierungen, unter denen seine Frau schon seit zehn Jahren leide. Außerdem dankte er den Demonstranten, die ihm in den letzten Tagen den Rücken gestärkt hatten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.04.2024 11:15 Uhr