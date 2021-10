Laschet hat Amt als NRW-Ministerpräsident niedergelegt

Urteil für deutsche Islamistin: 10 Jahre Haft

München: Im bundesweit ersten Prozess gegen eine deutsche IS-Anhängerin ist das Urteil gefallen: Die mittlerweile 30-jährige Jennifer W. aus Lohne in Niedersachsen muss zehn Jahre in Haft. Sie war vor dem Oberlandesgericht München wegen Mordes und Kriegsverbrechen angeklagt. Als Anhängerin der Terrororganisation Islamischer Staat soll sie im Irak tatenlos dabei zugesehen haben, wie ein jesidisches Mädchen in einem Hof angekettet wurde und dort verdurstete, so der Vorwurf der Bundesanwaltschaft. Das Gericht verurteilte Jennifer W. unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, wegen Beihilfe zum versuchten Mord und wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit. Es sah es als erwiesen an, dass die Angeklagte für den Tod des Kindes mitverantwortlich ist. Die Bundesanwaltschaft hatte eine lebenslange Haftstrafe gefordert, die Verteidigung höchstens zwei Jahre.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2021 11:00 Uhr