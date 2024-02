Israel befreit zwei Geiseln aus dem Gazastreifen

Gaza: Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben zwei Geiseln aus dem Gazastreifen gerettet. Dabei handelt es sich demnach um zwei Männer im Alter von 60 und 70 Jahren, die am 7. Oktober aus einem Kibbuz entführt wurden. Beide befinden sich laut Militär in einem guten Gesundheitszustand. Sie wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Männer wurden in Rafah im Süden des Gazastreifens befreit. Das israelische Militär hat den Raum Rafah in der Nacht wieder aus der Luft angegriffen. Dabei sind offenbar zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa gab es mehr als 100 Tote.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2024 06:00 Uhr