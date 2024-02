Investoren-Einstieg bei DFL geplatzt: Fans begrüßen Entscheidung

Frankfurt am Main: Nach massiven Fanprotesten sind die Pläne für einen Investoren-Einstieg bei der Deutschen Fußball-Liga vom Tisch. Der Prozess zum Abschluss einer Vermarktungspartnerschaft werde nicht weitergeführt, teilte die DFL mit. Präsidiumssprecher Watzke erklärte, eine erfolgreiche Fortführung des Prozesses scheine in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen nicht mehr möglich. Watzke sprach von einer "Zerreißprobe" für den deutschen Fußball. Der VfB Stuttgart begrüßte die Entscheidung als nachvollziehbar. Sie lasse diejenigen, die den Fußball lieben, wieder zusammenkommen. Das Bündnis Faszination Fankurve nannte die Proteste gegen den Einstieg erfolgreich. Die Bürgerbewegung Finanzwende, die zuletzt eine Petition gestartet hatte, sprach von einer guten Nachricht für alle Fußball-Fans. Die DFL wollte für eine prozentuale Beteiligung an den TV-Erlösen von einem Finanzinvestor eine Milliarde Euro kassieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2024 21:00 Uhr