In Taiwan steigt nach Erdbeben Zahl der Verletzten auf über 960

Taipeh: Nach dem schweren Erdbeben in Taiwan ist die Zahl der Verletzten auf über 960 gestiegen. Die Behörden gehen davon aus, dass noch rund 140 Menschen eingeschlossen sind; darunter Bergarbeiter, die in zwei Steinbrüchen festsitzen. Zwei Deutsche konnten inzwischen aus einem Tunnel befreit werden. 18 weitere Bundesbürger halten sich in einem Hotel auf; das Auswärtige Amt steht nach eigenen Angaben mit dieser Gruppe in Kontakt. Die EU bot Taiwan ihre Hilfe an. Ratspräsident Michel erklärte, man sei bereit, jede Unterstützung zu leisten, die benötigt werde. - Die Erdstöße erreichten verschiedenen Messungen zufolge eine Stärke von 7,2 bis 7,7. Das Seismologische Zentrum teilte mit, es handele sich um das stärkste Erdbeben in Taiwan seit 25 Jahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2024 18:00 Uhr