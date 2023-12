Dresden: Die Hochwasserlage an der Elbe entspannt sich ein wenig. Laut Daten des sächsischen Hochwasserzentrums sinkt seit der Nacht der Pegel wieder. Kurzzeitig hatte die Elbe einen Stand von knapp unter 6 Metern erreicht. Dresdens Umweltbürgermeisterin Jähningen erklärte im Deutschlandfunk, dass Alarmstufe 3 im Laufe des Tages zurückgefahren werden solle. Die Schutzmaßnahmen hätten gegriffen, größere Schäden gebe es bisher nicht. In anderen Teilen Ostdeutschlands sowie in Niedersachsen ist die Situation weiter angespannt. Betroffen sind unter anderem Gebiete an den Flüssen Aller, Leine und Weser. Auch entlang der Wümme bei Bremen gibt es noch keine Entwarnung. Der Deutsche Wetterdienst sagt auch für heute in der Nordhälfte des Landes teils ergiebigen Regen voraus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2023 09:00 Uhr