Hauptstadtflughafen muss Betrieb wegen Protest von Klimaaktivisten einstellen

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Im Laufe des Abens letzte Schauer, von Westen her Auflockerungen

Das Wetter in Bayern: Im Laufe des Abends ziehen die Regenschauer in Richtung Tschechien ab, von Westen her lockert es vermehrt auf. In der Nacht vielerorts länger klar, Tiefstwerte +3 bis -5 Grad. Die weiteren Aussichten: In den nächsten Tagen wechselnd bewölkt und gelegentlich Regen, nur wenig Sonne. Am Sonntag gebietsweise länger sonnig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2022 17:00 Uhr