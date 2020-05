Gouverneur von Minnesota mobilisiert nach Krawallen 13.000 Nationalgardisten

Nachrichtenarchiv - 30.05.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Minneapolis: Der Gouverneur von Minnesota hat angesichts gewalttätiger Demonstrationen die gesamte Nationalgarde des US-Bundesstaats mobilisiert. Die 13.000 Soldaten sollen nach tagelangen Plünderungen und Brandstiftungen in der Großstadt Minneapolis Recht und Ordnung wiederherstellen. Der demokratische Gouverneur Walz sagte, vielen Demonstranten gehe es längst nicht mehr um die Tötung von George Floyd, sondern nur um Zerstörung und Chaos. Der Afroamerikaner Floyd war am Montag nach einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis gestorben. Seitdem war es in immer mehr amerikanischen Großstädten zu Protesten gekommen, die vielerorts in Gewalt umschlugen. US-Präsident Trump warf den Sicherheitsbehörden vor Ort vor, zu lasch gegen die Gewalttäter vorzugehen. Sie müssten härter sein, sagte Trump und bot an, Streitkräfte zu entsenden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2020 23:00 Uhr