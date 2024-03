FTX-Gründer Bankman-Fried muss 25 Jahre in Haft

New York: Der ehemalige Kryptobörsen-Chef Bankman-Fried ist zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Richter in New York setzte das Strafmaß fest, nachdem eine Jury den 32-Jährigen bereits im November in einem milliardenschweren Betrugsprozess für schuldig befunden hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte 40 bis 50 Jahre Gefängnis gefordert. Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass Bankman-Fried acht Milliarden Dollar an Kundengeldern aus reiner Gier veruntreut hat, um zu spekulieren und seinen aufwendigen Lebensstil zu finanzieren. Der Gründer der Krypto-Börse FTX hatte im Prozess Fehler eingeräumt, den Vorwurf des Betrugs jedoch zurückgewiesen. FTX war im November 2022 Pleite gegangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2024 18:00 Uhr