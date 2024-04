Mehr als hundert Bewohner müssen Münchner Hochhaus wegen Balkon-Brand verlassen

München: Wegen eines Feuers auf einem Balkon haben mehr als hundert Menschen am Abend ihre Wohnungen in einem Hochhaus im Münchner Stadtteil Neuperlach verlassen müssen. Ein Ehepaar kam laut Feuerwehr ins Krankenhaus - beide hatten offenbar versucht, brennendes Mobiliar auf ihrem Balkon im achten Stock zu löschen. Alle anderen Bewohner blieben unverletzt. Die Feuerwehr konnte nach eigenen Angaben verhindern, dass der Brand auf andere Etagen übergriff und die Flammen löschen. Vorsorglich sei dafür das gesamte Wohnhaus evakuiert worden. Die Polizei ermittelt jetzt, was den Brand verursacht hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2024 13:00 Uhr