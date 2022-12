Faeser kündigt harte Gangart gegen Reichsbürger an

Kurzmeldung ein/ausklappen Ukraine löst wieder landesweiten Luftalarm aus

Kiew: In der Ukraine ist am Vormittag wieder landesweit Luftalarm ausgelöst worden. Die Bevölkerung ist aufgerufen, sich in Schutzräume zu begeben. Überall schrillen Sirenen. Damit setzt Russland seine Raketen-Angriffe fort. Erst gestern hatten die Streitkräfte von Präsident Putin massiv die zivile Infrastruktur in der Ukraine bombardiert und vielerorts die Strom- und Wasserversorgung unterbrochen. Unterdessen wurde bekannt, dass Putin gestern Generalstabschef Gerassimow und weitere hohe Militärvertreter zum Rapport empfangen hat. Laut dem russischen Staatsfernsehen wollte Putin von ihnen Vorschläge für kurz- und mittelfristige Aktionen in der Ukraine hören. Die russische Armee hatte in diesem Herbst an der Frontlinie eine Reihe von Rückschlägen hinnehmen müssen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2022 12:00 Uhr