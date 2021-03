EMA hält an Corona-Impfstoff von Astrazeneca fest

Nachrichtenarchiv - 18.03.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Amsterdam: Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hält am Corona-Impfstoff von Astrazeneca fest. Anders als eine Covid-Erkrankung führe der Impfstoff nicht zu einem erhöhten Risiko für Blutgerinnsel, teilte die Behörde in Amsterdam mit. EMA-Chefin Cooke betonte, das Mittel sei sicher und wirksam und die Vorteile überwögen die Risiken klar. Dennoch soll ein Warnhinweis in den Beipackzettel aufgenommen werden. Denn ein Zusammenhang zwischen der Impfung und den aufgetretenen Hirnvenenthrombosen könne auch nicht sicher ausgeschlossen werden. Weitere Untersuchungen laufen. Wer entsprechende Nebenwirkungen bei sich beobachtet, soll durch die Warnhinweise darauf aufmerksam gemacht werden, was zu tun ist.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2021 18:00 Uhr