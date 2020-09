DFB ermahnt Bayern und Schalke wegen Corona-Verstößen

Auswärtiges Amt spricht weitere Reisewarnungen aus

Berlin: Das Robert-Koch-Institut hat seine Liste der Corona-Risikogebiete aktualisiert: Neu darauf sind Regionen in elf europäischen Ländern, darunter die Hauptstädte Kopenhagen in Dänemark, Lissabon in Portugal und Dublin in Irland. Auch fast ganz Tschechien gilt jetzt als Risikogebiet, ausgenommen sind zwei Regionen im Nordwesten und im Osten des Landes. Ebenfalls auf der Liste des RKI stehen das österreichische Bundesland Vorarlberg sowie die französischen Regionen Bretagne, Normandie und Centre-Val de Loire. Damit gelten nun schon 14 der 27 EU-Mitgliedsstaaten teilweise oder ganz als Risikogebiet. Das Auswärtige Amt warnt vor nicht nötigen, touristischen Reisen in die Regionen. Bereits gebuchte Reisen können in der Regel kostenlos storniert werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2020 23:00 Uhr