Deutschland erklärt Wien zum Corona-Risikogebiet

Nachrichtenarchiv - 16.09.2020 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung rät nun auch von Reisen nach Wien ab. Auf Empfehlung des Robert-Koch-Instituts erklärte das Auswärtige Amt die österreichische Hauptstadt am Abend zum Risikogebiet. Darüber hinaus gibt es nun auch eine Reisewarnung für die französische Region Hauts-de-France sowie das Überseegebiet La Réunion. Und es wird vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Budapest und in den Schweizer Kanton Fribourg gewarnt. Hintergrund sind die gestiegenen Zahlen an nachgewiesenen Corona-Infektionen. Wer aus diesen Gebieten zurück nach Deutschland kommt, der muss in Quarantäne.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.09.2020 19:45 Uhr