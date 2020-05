Demonstrationen von Corona-Gegner verlaufen nach Angaben der Polizei ruhig

Nachrichtenarchiv - 16.05.2020 15:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In mehreren Städten beteiligen sich Gegner der Corona-Politik zur Stunde an Demonstrationen gegen die aktuell geltenden Beschränkungen. Eine der größten Veranstaltungen läuft in München auf der Theresienwiese. Dort haben sich 1000 Menschen versammelt. Nur soviele Teilnehmer waren genehmigt. Der Veranstalter hatte 10.000 Demonstranten angemeldet. Die Polizei ist mit vielen Beamten auf dem Gelände unterwegs. Sie sollen überwachen, dass Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Proteste gibt es unter anderem auch in Augsburg, Nürnberg, Würzburg und Aschaffenburg. Am vergangenen Wochenende hatte es bei Demonstrationen teils chaotische Szenen gegeben. Dabei wurden die derzeit geltenden Regeln zum Infektionsschutz nicht beachtet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.05.2020 15:45 Uhr