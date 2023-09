Debatte um irreguläre Migration geht weiter

Berlin: In der Debatte um irreguläre Migration hat sich der SPD-Vorsitzende Klingbeil gegen vermeintliche Patentlösungen ausgesprochen. Der "Bild am Sonntag" sagte er, schnellere Asylverfahren seien sinnvoll. Dann hätten Flüchtlinge Klarheit, ob sie wieder gehen müssten oder bleiben und hier arbeiten könnten. Denn, so der SPD-Chef weiter, Deutschland brauche dringend die Zuwanderung von Fachkräften. Außerdem sei der Arbeitsplatz ein wichtiger Ort für Integration und das Erlernen der deutschen Sprache. Der stellvertretende hessische Ministerpräsident Al-Wazir von den Grünen hat die Forderungen seines Parteifreundes, Vizekanzler Habeck, nach pragmatischen Lösungen begrüßt. Es sei richtig, die Verfahren an den EU-Außengrenzen zu optimieren. Die Menschen, die am Ende ihres Asylverfahrens hier kein Bleiberecht hätten, müssten dann das Land auch wieder verlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2023 12:00 Uhr