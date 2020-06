Das Wetter in Bayern: Regen und einzelne Gewitter bei maximal 15 bis 22 Grad

Nachrichtenarchiv - 14.06.2020 12:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: wechselhaft mit teils längeren Regenfällen bei 15 bis 22 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern mit Starkregen und Hagel in Teilen Nord- und Ostbayerns. In der kommenden Nacht weitere Niederschläge, Abkühlung auf 14 Grad. Die Aussichten: In den nächsten Tagen bleibt es wechselhaft bei Tageshöchstwerten zwischen 16 und 23 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.06.2020 12:30 Uhr