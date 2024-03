Das Wetter in Bayern: Nachts zeitweise klar

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar, nur in Franken später zunehmend bewölkt und zum Morgen in Unterfranken Regen. Tiefsttemperaturen zwischen +5 und minus 1 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen in den Hochlagen der Alpen oberhalb von 1500 Metern. Morgen im Norden Frankens zeitweise Regen, sonst recht freundlich. Am Wochenende wieder länger Sonne und meist trocken. Tagsüber maximal 14 bis 23 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.03.2024 21:45 Uhr