Das Wetter in Bayer: Schauer und Gewitter, 17 bis 23 Grad

Nachrichtenarchiv - 25.06.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Gebietsweise Schauer, am Nachmittag auch Gewitter. Maximal 17 bis 23 Grad. In der Nacht teils klar, teils wolkig, es kühlt ab auf 12 Grad. Am Wochenende und am Montag überwiegend freundlich und trocken. Morgen und übermorgen Höchstwerte zwischen 21 und 29 Grad, am Montag bis 32 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.06.2021 09:45 Uhr