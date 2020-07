Corona-Warn-App lernt erst mit Update zählen

Jedes zweite Kind wird laut Unicef Opfer von Gewalt

New York: Nach Angaben von Unicef erleidet weltweit jedes zweite Kind Gewalt. Pro Jahr würden etwa eine Milliarde Kinder und Jugendliche Opfer von physischer, sexueller oder psychischer Gewalt, teilte das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen mit. Häufig sei das gesetzlich erlaubt. Nur etwa jedes zehnte Kleinkind lebe in einem Land, in dem körperliche Strafen durch Erziehungsberechtigte verboten seien. Unicef ruft deshalb die Bundesregierung auf, sich mehr gegen Gewalt an Kindern einzusetzen - in Deutschland und weltweit. Aktuell führten die Folgen der Corona-Pandemie dazu, dass gefährdete Kinder aus dem Blick gerieten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2020 16:00 Uhr