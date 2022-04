Bundestag unterstützt Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine

Nachrichtenarchiv - 28.04.2022 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag hat dem gemeinsamen Antrag der Koalitionsfraktionen und der Union zur Unterstützung der Ukraine mit großer Mehrheit zugestimmt. Bei der namentlichen Abstimmung votierten 586 Abgeordnete dafür, das von Russland angegriffene Land auch mit schweren Waffen zu unterstützen. Dagegen stimmten 100 Parlamentarier, 7 enthielten sich. In der Debatte zuvor hatte Unions-Fraktionschef Merz trotz des gemeinsamen Antrags nicht mit Kritik an Kanzler Scholz gespart. Er warf ihm - so wörtlich - "Zögern, Zaudern und Ängstlichkeit" vor. Redner der Ampel-Koalition betonten, es sei das erklärte Ziel der Bundesregierung, dass Deutschland nicht Kriegspartei werde und dennoch der Ukraine helfe - und zwar humanitär, finanziell, aber auch mit Waffen. Die AfD befürchtet, dass durch die Waffenlieferungen Deutschland mit in den Krieg hineingezogen werde. Für die Linken warnte der Fraktionsvorsitzende Bartsch vor einem Atomkrieg als Folge der geplanten Waffenlieferungen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.04.2022 11:15 Uhr