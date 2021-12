Bund und Länder beraten am Dienstag erneut über Corona-Lage

Nachrichtenarchiv - 29.11.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bund und Länder wollen ihr weiteres Vorgehen in der Corona-Pandemie bereits morgen erneut abstimmen. Nach Informationen aus Regierungskreisen wird es ein Telefonat der geschäftsführenden Bundeskanzlerin Merkel und des designierten Kanzlers Scholz mit den Regierungschefs und -chefinnen der Länder geben. Zuvor wird ein wichtiges Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Corona-Politik des vergangenen Jahres erwartet. Die Karlsruher Richter werden erstmals in der Hauptsache eine Entscheidung über die sogenannte Corona-Bundesnotbremse veröffentlichen, mit der im Frühjahr bundesweit Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen und Schulschließungen zur Eindämmung der Pandemie angeordnet wurden. Viele Bürgerinnen und Bürger sahen darin einen unzulässigen Eingriff in ihre Grundrechte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2021 18:00 Uhr