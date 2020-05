Brasilien meldet knapp 14.000 neue Infektionen innerhalb eines Tages

Nachrichtenarchiv - 15.05.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brasilia: Die Zahl der Coronafälle nimmt in Brasilien weiter deutlich zu. Das Gesundheitsministerium hat innerhalb eines Tages fast 14.000 neue Infektionen registriert. Insgesamt sind es damit mehr als 200.000 registrierte Fälle in dem Land. Gestorben sind im Zusammenhang mit dem Virus demnach fast 14.000 Menschen. Immer mehr Krankenhäuser sind überfüllt, die Toten werden in Massengräbern beigesetzt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.05.2020 02:00 Uhr