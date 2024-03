Bei erneutem Busunglück werden in NRW 22 Menschen verletzt

Werl: Anderthalb Tage nach dem schweren Busunfall bei Leipzig mit vier Todesopfern ist am späten Abend wieder ein Reisebus verunglückt. Nach Angaben der Polizei wurden 22 Menschen verletzt. Der Bus kam demnach auf der A44 bei Werl in Nordrhein-Westfalen von der Fahrbahn ab, streifte die Leitplanke und stürzte auf die Seite. Rund 60 Fahrgäste waren an Bord - nach Angaben eines Polizeisprechers handelt es sich um Schüler eines Berufskollegs aus Marburg. Ein Großaufgebot von Rettungskräften ist vor Ort. Die A44 ist in Richtung Kassel gesperrt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.03.2024 03:00 Uhr