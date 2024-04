Katar mahnt Hamas und Israel zu mehr Engagement bei Verhandlungen

Tel Aviv: Katar hat Israel und die Hamas gedrängt, die Gespräche über eine Waffenruhe mit mehr Ernsthaftigkeit zu führen. Die Verhandlungen stünden praktisch still, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Interviews mit israelischen Medien. Beide Seiten hätten sich auf ihren Positionen eingegraben. Katar hatte im November zusammen mit den USA und Ägypten die Feuerpause vermittelt, während der die Hamas israelische Geiseln und Israel palästinensische Häftlinge freiließ. Seither stocken die Verhandlungen. Die Hamas besteht auf einem dauerhaften Waffenstillstand, Israel will seinen Feldzug fortsetzen, bis die militant-islamistische Organisation in Gaza besiegt ist.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.04.2024 13:00 Uhr