Papst besucht in Venedig Gefängnis und hält Messe

Venedig: Papst Franziskus hat bei seiner ersten Reise seit Monaten in der Lagunenstadt ein Frauengefängnis besucht. Der 87-Jährige begrüßte die etwa 80 Gefangenen in der Haftanstalt auf der vorgelagerten Insel Guidecca einzeln. Dabei mahnte er auch bessere Haftbedingungen an. Zuvor besuchte Franziskus eine Ausstellung über das Leben der Inhaftierten, die Teil der derzeit laufenden 60. Biennale für zeitgenössische Kunst ist. Auf dem Markusplatz hielt der Papst anschließend eine große Messe. In seiner Predigt erinnerte er dabei an die Zerbrechlichkeit der Lagunenstadt, die unter Klimawandel und Massentourismus leidet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.04.2024 13:00 Uhr