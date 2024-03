Bayerns Jäger treffen sich in der Oberpfalz

Weiden: Bayerns Jägerinnen und Jäger kommen am Vormittag in der Oberpfalz zum diesjährigen Landesjägertag zusammen. Erwartet wird auch Wirtschaftsminister Aiwanger, der Geschlossenheit gefordert hatte. Vor einem Jahr hatten interne Streitereien zwischen den verschiedenen Lagern das Treffen dominiert. Der Präsident des Bayerischen Jagdverbandes, Weidenbusch, von der CSU sollte abgewählt werden, was dann aber knapp scheiterte. In diesem Jahr will Weidenbusch die Wogen glätten. Insgesamt gibt es in Bayern rund 75.000 Jägerinnen und Jäger.

