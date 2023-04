Baerbock reist am Abend nach China

Meldungsarchiv - 12.04.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Außenministerin Baerbock startet heute Abend zu ihrem Antrittsbesuch nach China. SPD-Fraktionschef Mützenich erwartet, dass sich die Grünen-Politikerin für Frieden und Sicherheit in der Region einsetzt und Menschenrechtsverletzungen anspricht. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF mahnte er, in Peking nicht mit Absolutheit aufzutreten. Europa sei dort nur zweit- oder drittrangig. Mit Blick auf den Taiwan-Konflikt hält Mützenich es für wichtig, nicht als Anhängsel der USA wahrgenommen zu werden. Davor hatte schon der französische Präsident Macron gewarnt. Der außenpolitische Sprecher der Union, Hardt, bewertete dies im Morgenmagazin als ungeschickt. Für ihn ist es Teil der Abschreckung, China im Ungewissen darüber zu lassen, was im Falle einer militärischen Intervention in Taiwan passieren würde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2023 09:00 Uhr