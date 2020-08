15 Menschen sterben bei Terroranschlag in Mogadischu

Münchner Polizei registriert viele Verstöße gegen Corona-Auflagen

München: Die Polizei in München und Umgebung hat am Wochenende zahlreiche Verstöße gegen Corona-Auflagen geahndet. So beendeten die Beamten den Betrieb einer Bar und eines Clubs in der Innenstadt. In der Bar hatten 50 Gäste ohne Mindestabstand und ohne Mund-Nasenschutz getanzt; im Club waren es sogar 150. Auch ein Teil der Angestellten trug keinen Schutz. In Garching im Landkreis München ging die Polizei gegen die Betreiber einer Disco-Bar vor, in der 50 Gäste gegen Corona-Anordnungen verstießen. Und die Polizei in Germering im Landkreis Fürstenfeldbruck teilte mit, sie sei am Wochenende fast 20 Mal wegen Ruhestörung bei Gartenpartys oder Geburtstagsfeiern gerufen worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.08.2020 20:00 Uhr