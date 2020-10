ZDF-Serie "Breaking Even": Gut ausgeleuchtete deutsche Abgründe

Eine Familie sitzt beim Abendessen, die erwachsenen Kinder ziehen sich gegenseitig auf – es wird Wein nachgeschenkt. An sich nix besonderes. Diese Szene haben wir im deutschen Primetime-Fernsehen schon dutzendfach gesehen. Aber so beiläufig kommt sie in dieser Konstellation nicht so oft vor: Denn Familie Shaheen ist Schwarz – und die Gastgeberin des Familienessens eine erfolgreiche Anwältin.

Nora Shaheen (Lorna Ishema) arbeitet in der Rechtsabteilung vom Automobilkonzern Lindemann, wo gerade das selbstfahrende Modell "Lind1" entwickelt wird. Es soll die deutsche Autobranche auf den Kopf stellen. Doch bei einer Testfahrt kommt es zu einem tödlichen Unfall. Nora soll verhindern, dass der an die Öffentlichkeit gerät und das Unternehmen ruiniert. Und das ist nur eines der Probleme, die Firmenchef Benedikt Lindemann (Justus von Dohnányi) unter Verschluss halten will: Die Fabriken im Ausland zerstören die Umwelt, es bestehen Verbindungen zur Kriegsindustrie und der jüngste Familienspross protestiert inkognito mit linksradikalen Aktivist*innen gegen den Konzern.

Angreifbar von allen Seiten

Mit dabei ist auch Jenny (Sinje Irslinger). Sie lebt mit ihrem Großvater in einem Wohnwagen und vermutet, dass ein noch viel größerer Skandal von den Lindemanns verheimlicht wird, einer der bis zum zweiten Weltkrieg zurück reicht. Und damit gerät Aussteigerin Jenny auf das Radar der Anwältin Nora. Die zwei stehen also zunächst an unterschiedlichen Fronten. Aber das bleibt nicht lange so.