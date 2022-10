Wie russische Medien (nicht) über den Ukraine-Krieg berichten

Natalja Sindejewa kämpft mit den Tränen. Die Gründerin des unabhängigen Internet-Fernsehsenders Doschd verkündet dessen vorläufiges Aus. Der mit vielen Medienpreisen ausgezeichnete sogenannte "Optimistic Channel Doschd" musste auf Druck der russischen Staatsanwaltschaft seine Arbeit einstellen, Chefredakteur Tichon Dsjadko hat Russland am Samstag verlassen. "Eine so schwere Entscheidung haben wir in unserem Leben bisher nicht treffen müssen", sagt Natalja Sindejewa in einem Abschiedsvideo, das die Doschd-Mitarbeiter auf ihren You-Tube-Kanal gestellt hatten. Am Samstag ordneten Polizisten, die in die Redaktionsräume kamen, auch die Löschung dieses Videos an: wegen vermeintlich "extremistischer Inhalte".

Wer von Krieg spricht, gilt als Extremist

Extremistisch sind in Russland nicht nur derjenigen, die ihre Stimme gegen den Krieg erheben, sondern auch diejenigen, die den Krieg beim Namen nennen. Präsident Wladimir Putin hat Freitagabend ein neues Gesetz unterschrieben, das bis zu 15 Jahre Haft vorsieht für die Verbreitung angeblicher "Falschinformationen" über die russischen Streitkräfte. Strafen drohen allen, die öffentlich die Armee "verunglimpfen". Betroffen sind Mediasona, Meduza, Nowoe Wremja, die Nowaja Gazeta, die nicht mehr das Wort "Krieg" druckt, aber über die brutalen Festnahmen bei Protesten berichtet. Dazu kommen: Znak, Snob, das Online-Kulturportal Colta der Dichterin Maria Stepanowa, Republic, The Village, Bashnej Istorii und 7x7. Die staatlichen Zensoren bestehen dabei auf dem Euphemismus einer militärischen "Spezialoperation", Begriffe wie "Invasion", "Angriff" oder "Kriegserklärung" sind verboten. Unklar ist bisher, ob die Regelung auch für ausländische Journalisten gilt. Zahlreiche Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Künstlerinnen und Intellektuelle haben am Wochenende aus Angst vor Repressionen Russland verlassen. Die Schriftstellerin Alissa Ganijewa ist nach Estland geflohen: Sie habe nicht mehr abwarten wollen, bis die Polizei vor ihrer Tür stehe. Der Schriftsteller Maxim Osipow floh nach Armenien, der Politologe Kiril Rogow nach Istanbul.

Verzweifelter Appell: "Sprechen Sie mit den Russen!"

Auch Russlands ältester unabhängiger Rundfunksender Echo Moskwe musste seine Arbeit samt Website auf Druck der Behörden inzwischen einstellen. Unter dem Hashtag "Skip Putin" richteten Autorinnen und Autoren, darunter Vladimir Sorokin, Ljudmila Ulizkaja, Swetlana Aleksijewitsch oder Maria Stepanowa daraufhin einen Appell an Russischsprechende in aller Welt: "Gerade jetzt ist es wichtig, den russischen Bürgerinnen und Bürgern die Wahrheit über die russische Aggression gegen die Ukraine zu offenbaren", heißt es da. Und weiter: "Dieser ungerechte Krieg muss gestoppt werden. Sprechen Sie mit den Russen."