Stars unter Palmen: Das 76. Filmfest in Cannes ist eröffnet

Zur Eröffnung ein Kostümdrama aus Versailles

Natürlich sind Stars wichtig. Doch geht es in Cannes um Filme. Zum Einstieg hat die Leitung dann auch eine in Cannes bekannte Französin, die Regisseurin und Schauspielerin Maïwenn eingeladen. Sie hat sich selbst in der Rolle der berühmten Mätresse "Jeanne du Barry" inszeniert, die einst dem französischen König Louis, XV. (Johnny Depp) den Kopf verdrehte. Das Ergebnis ist ein konventionelles, bildlich opulentes Historiendrama über den Aufstieg der Jeanne du Barry zur Edel-Konkubine, die sich gern und sympathisch über die feine Gesellschaft mokiert, während sie der Männer geheimste vor allem sexuelle Fantasien wahr werden lässt.

Jeanne hüpft von Gönner zu Gönner, bis sie schließlich in König Louis ihre Liebe und der König seine Lieblingsmätresse findet. Das ist alles schön anzusehen, bisweilen witzig, aber auch etwas zu lang, der Soundtrack dröhnt. Und das strenge, bis zur Groteske durchorganisierte, stilisierte Leben in Versailles hat Sofia Coppola bereits in "Marie Antoinette" 2006 genau geschildert. Dennoch macht die Regisseurin Maïwenn vieles richtig, ist sie als Jeanne genau dann stark, wenn die Mätresse die Hofregeln lernt, sich dabei über sie lustig macht und den Modernismus allen Intrigen zum Trotz an den Hof und ins Leben ihres Königs trägt. Ein passsabler, kein grandioser Historienfilm, aber der perfekte Film als Eröffner für Cannes: tief französisch, konservativ und chic, modern und wild zugleich. Und damit so wie das Cannes Festival selbst.