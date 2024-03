Florian Schroeder gewinnt Bayerischen Kabarettpreis 2024

Singen und Klavier spielen können viele Menschen - aber so mitreißend und furios, so lustig und bitterböse, so anarchisch und auch mal berührend ernst können es die Wenigsten. Zu Anna Piechotta, der diesjährigen Preisträgerin in der Sparte Musikkabarett, findet Bodo Warte folgende Worte "Denk ich an Anna Piechotta, komm ich ganz durcheinander und stotter".