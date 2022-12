Zurück auf die Enterprise mit "Star Trek: Strange New Worlds"

"Star Trek: Strange New Worlds" erzählt die sogenannte Origin Story, die Ursprungsgeschichte der legendären Crew des Raumschiffs Enterprise – und ihres Captains Christopher Pike (Anson Mount). Pike ist kein Draufgänger wie Kirk, aber auch kein Philosoph, wie Picard. Zuhause auf der Erde führt er nach einem traumatischen Erlebnis ein einfaches Frontierleben auf einer einsamen Ranch in Montana, mit Pferd, langem Bart und strubbeligen Haaren. Das Verschwinden seiner ersten Offizierin zwingt ihn zurück auf die Brücke der Enterprise. Dort sieht alles so aus, wie wir es in Erinnerung haben – nur ein wenig polierter, teurer und zeitgemäßer. Die Uniformen in rot, blau und gelb ähneln denen der Original-Enterprise-Besatzung und das Retro-Sounddesign erinnert an die ikonisch bleependen, analogen Synthie-Klänge aus den 1960ern.

Die bekannten Charaktere ganz neu kennenlernen

Zur Besatzung zählt auch ein junger, frisch verlobter Wissenschaftsoffizier namens Spock (Ethan Peck). Die Kadettin Uhura (Celia Rose Gooding) erweist sich schnell als Sprachgenie und ein gewisser Lieutenant Kirk taucht auch auf – allerdings nicht James, sondern dessen Bruder Sam. In "Strange New Worlds" lernen wir diese bekannten Charaktere noch einmal ganz neu kennen, am Anfang ihrer Karrieren, unbeholfen und idealistisch.