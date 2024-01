"Sprungschanze Gottes" aus Lego: Poinger Kirche zum Nachbauen

66 Teile richtig zusammengebaut – und die Pfarrkirche "Seliger Pater Rupert Mayer" im oberbayerischen Poing steht. En miniature, versteht sich, aus Lego – das Pendant "in echt" hat derweil rund 15.000 Keramikkacheln an der Außenfassade, was in der Gesamtoptik an einen Bergkristall erinnern soll und dem katholischen Gotteshaus nach der Fertigstellung im Jahr 2018 mehrere Architekturpreise eingetragen hat. Vor Ort wird die Kirche ihrer markanten Dachkonstruktion wegen nur "Sprungschanze Gottes" genannt.

Idee kam von spielendem Kind im Gottesdienst

Und die gibt's also auch zum Nachbauen aus Lego. Die Idee dazu kam aus der Gemeinde selbst, allerdings nicht von Pfarrer Philipp Werner. "Sondern von Maxi aus unserem Bergfeld-Kindergarten", erinnert sich Werner. Eben jener Maxi sei einmal mit einer Kirche aus Lego in den Gottesdienst gekommen. "Es war noch nicht das Modell, das wir jetzt haben, aber ziemlich nah dran. Und das hat er mir nach dem Gottesdienst gezeigt und dann hab ich mir gedacht: Das wär was als Aktion, wenn wir eine Kirche bauen."

Eine Aktion, die zunächst zum Spendensammeln im vergangenen Advent gedacht war. Dafür tüftelte der Pfarrer dann mit tatkräftiger Hilfe von Florian Sachs, der aktuell im Bundesfreiwilligendienst vor Ort ist. "Ich hab dann eine Woche lang mehr oder weniger meine volle Arbeitszeit drauf verwendet", erzählt Sachs. Herausgekommen ist eine genaue Bauanleitung, die erklärt, wie die einzelnen Bausteine zusammengesetzt werden müssen, damit daraus die Poinger Kirche entsteht. Über das Internet wurden die einzelnen Bausteine gekauft – zunächst so viele, dass sie für 300 Lego-Kirchen reichten.