Schnoddrig, aber nachhaltig: HG. Butzkos neue CD "echt jetzt"

Seit dem Jahr 1997 steht HG Butzko als Kabarettist auf der Bühne – wie war das damals, und was hat sich seitdem verändert, etwa in Sachen Internet, also dem Bereich, den Angela Merkel vor gut fünf Jahren noch Neuland nannte?

"Wenn man 1997 ins Internet wollte, musste man mit einem Kabel in die Anschlussbuchse fürs Faxgerät. Die Älteren werden sich erinnern. Die Jüngeren wissen gar nicht, was da mal war: ein Faxgerät. Also für die Jüngeren: Faxen, das ist sowas wie Email, nur mit Papier. Nun wissen die Jüngeren gar nicht, was Papier mal war. Also für die Jüngeren: Papier, das war sowas wie mehrere Tablets, nur zum Blättern."

Eine Welt aus Cookies und Chips

HG. Butzko verkündet keine Ideologie; er erforscht die Gegenwart. Was er findet, sind Überraschungen, die einen staunen lassen. Am spannendsten sind seine Entdeckungen, wenn er das, was jetzt ist, mit dem, was früher war, vergleicht:

"Cookies, das waren mal Kekse. Ein Chip, das war eine geröstete, fritierte Kartoffelscheibe, mit der man am Roulettetisch auf eine Zahl setzen konnte. Oder das englische Wort für Handy ist 'Mobile', das hing früher im Kinderzimmer unter der Decke."

HG. Butzko will nicht missionieren. Er macht deutlich, indem er Gegensätze aufeinanderprallen lässt, indem er zusammenbringt, was auf den ersten Blick nicht zusammengehört. Zum Beispiel die Angst vor Terrorismus und die Gefahren durch Handynutzung im Straßenverkehr.

Gegen die Herrschaft von Soziopathen und Algorithmen

Charmant, in einem schnoddrigen, aber nachhaltigen Plauderton, rückt HG. Butzko die Welt zurecht und warnt uns vor patriarchalen Soziopathen, vor durchdigitalisierten Internetgiganten und vor der Weltherrschaft der Algorithmen. Wer Mensch bleiben will, muss achtsam sein - und darf die Welt nicht den Computern überlassen, so Butzkos Botschaft. Oder mit seinen Worten:

"Mami, Papi, was heißt eigentlich zwischenmenschlich? Und dann antworten die Eltern: Da musst Du Alexa fragen!"

HG. Butzkos Programm „echt jetzt“ erscheint beim Kölner Label WortArt auf einer Doppel-CD. Der Preis: 16,99 Euro.

