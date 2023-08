Robert de Niro wird 80 – Das sagt seine deutsche Stimme

"De Niro hat ja wahnsinnig viele Rollen gespielt. Und er hat sie überwiegend grandios gespielt. Ich bewundere ihn", sagt Christian Brückner im BR-Gespräch. Sehr persönlich sei das Verhältnis zwischen ihnen beiden aber nicht. Überhaupt sei es inzwischen so, dass sich Schauspieler und Synchronsprecher kaum noch begegneten.

An ein Zusammentreffen mit de Niro erinnert sich Brückner aber doch ganz gern: "Er war mir angenehmer, als ich erwartet hatte", sagt der Berliner Schauspieler und Synchronsprecher. "Weil ich in der Presse manchmal gelesen hatte, er sei so sehr unzugänglich und nicht sehr freundlich. Das hat sich gar nicht bewahrheitet."

Unheimlich: Die eigene Stimme abgeben müssen

"Ich denke, ich war ihm nicht ganz geheuer", glaubt Brückner – "als ich dastand und ihm ja einen Teil seiner Existenz sozusagen einschränkte. Also mir würde das auch nicht unbedingt gefallen: Die eigene Stimme abgeben zu müssen an einen anderen Menschen."

Immerhin: Die Zusammenarbeit zwischen beiden wurde zum Erfolg: Seit 49 Jahren leiht Brückner dem US-Amerikaner seine Stimme, in "Der Pate - Teil II" genau wie im Oscar-prämierten "Wie ein wilder Stier" oder in "The Irishman". Brückner "ist" quasi der deutsche de Niro und auch als solcher bekannt – eine Tatsache, die dem Berliner Schauspieler und Synchronsprecher lange zu schaffen machte. Welcher Künstler wird schon gerne auf einen Aspekt seiner Arbeit reduziert?

Schicksalsgemeinschaft? Nö!

"Eine Weile gefiel mir das nicht so sehr", sagt Brückner heute. "Es ist lange vorbei und interessiert mich nicht mehr." Von einer "Schicksalsgemeinschaft" zwischen ihm und de Niro will er auch nicht sprechen. Er hätte ja hinschmeißen können, sagt er – und sei auch mal nah dran gewesen. Aber dann habe ihn doch seine Frau Waltraut zum Weitermachen bewegt.