Reinhold Messner über seinen "Berg"-Krimi "Mythos Cerro Torre"

Obwohl der Extrem-Bergsteiger Messner selbst nie oben auf dem Cerro Torre war – Klettern geht seit dem Verlust von sieben Zehen nicht mehr gut – zeigt er in seinem Berg-Epos, dass Maestris Schilderungen schlichtweg falsch sind: "Der Berg beweist uns, dass die Geschichte nicht so passiert ist – so wie sie der noch lebende Akteur Cesare Maestri vorgibt – und wir folgen ihm mit Verständnis."

Berg-Besessenheit und traumatische Erfahrungen

Nur zu gut weiß Reinhold Messner wie es ist, seinen Partner am Berg zu verlieren. Bei der Erstbesteigung der Südwand des Nanga Parbat 1970 verlor er nicht nur Zehen, sondern auch seinen jüngeren Bruder: Günther stürzte beim Abstieg ab und starb. Messner überlebte, doch die Erlebnisse sind tief in seiner Seele verankert. So hat er nicht nur eine ähnliche Erfahrung gemacht wie Cesare Maestri: Auch Messners erschütternde Darstellung der Tour vom Nanga Parbat wird bis heute angezweifelt – wie Maestris Schilderung des Dramas am Cerro Torre.

Allerdings gehen beide grundverschieden mit diesen traumatischen Extremsituationen um: Während Reinhold Messner stets um eine minutiöse Aufarbeitung der Geschichte am Berg und um Aufklärung bemüht war, verwickelt sich Cesare Maestri, damals "Spinne der Dolomiten" genannt, über die Jahre in ein Netz von Widersprüchen und schweigt, wie Messner berichtet: "Und auf die Frage, die einzige Frage den Cerro Torre betreffend – wie ist Toni genau gestorben – hat er gesagt: 'Das wird nie jemand erfahren. Da liegt ein Stein drauf, ein Felsen, so groß wie der Cerro Torre selbst, und der kann nicht gehoben werden.'"

Detektivische Spurensuche am Berg

Diese Aussage lässt Reinhold Messner, der Klarheit will, keine Ruhe. Er begibt sich auf Spurensuche und versucht, das Geheimnis um die Erstbesteigung zu lüften. Fast detektivisch geht der Regisseur im Film "Mythos Cerro Torre" vor. Er dreht in den Anden, an wunderschönen Original-Schauplätzen, zieht Zeitzeugen und Bergsteiger-Spezialisten zu Rate. Mit einem Forscher-Team tastet er sich Schritt für Schritt voran – bis zur Spitze, bis kein Zweifel mehr besteht.

Der Film zeigt, in welche Obsessionen die höchsten Gipfel Menschen treiben, wie dünn die Luft ganz oben ist und in welche Intrigen sie sich verwickeln. Die wahrhafte Geschichte lässt Messner vom Felsen selbst erzählen, denn "Berge sind absichtslos und lügen nicht." Die nicht vorhandenen Beweisstücke sagen ihm genug, erklärt Messner: "Wenn sie da im Gipfelbereich oder 200 Meter drunter einen einzigen Haken im Felsen gefunden hätten, der kleiner ist als dieser Finger, hätte ich gesagt, ich habe mich geirrt. Liebe Cesare, kriegst von mir ein Telegramm. Ich entschuldige mich."

Im Film deckt Messner das Konstrukt aus Lug und Trug um die Erstbesteigung des Cerro Torre auf und zeigt gleichzeitig Verständnis für die damaligen Geschehnisse. Das ist spannend. Die Dokumentation macht nachvollziehbar, was passiert, wenn ein Alpinist die Zivilisation verlässt und in die Wildnis geht: Plötzlich befindet man sich in einer archaischen Welt, geht anarchisch vor und muss nach den inneren Gesetzen leben: "Wenn jemand nicht mehr auskommt, wird er versuchen, sein Leben zu retten, weil der Selbsterhaltungstrieb der stärkste ist. Und wenn jemand behauptet, dass der Mensch nicht auch ein Egoist sei, hat er von der menschlichen Natur keine Ahnung."

Scheitern gehört dazu

Für Messner gehört auch Scheitern zum Leben. Und das macht den Film "Mythos Cerro Torre" interessant. Er erzählt gleichermaßen von der erfolgreichen Bezwingung des Berges wie vom mühsamen Umgang mit Misserfolgen.

Durch die mächtigen Landschaftsaufnahmen wähnt man sich auf einer Fernreise nach Patagonien und auf einer Zeitreise – als die Bergwelt noch in Ordnung war. Reinhold Messner mischt bildgewaltige Bergpanoramen mit Spiel- und Dokumentarfilmszenen. Deshalb ist "Mythos Cerro Torre" nicht nur ein Muss für Bergfans.