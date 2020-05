Das sind die 5 wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

"Sorry We Missed You" – Sozialdrama von Altmeister Ken Loach

Familienvater Ricky will sich herauskämpfen aus der Schuldenspirale – und macht sich als Kurierfahrer selbständig. Was er nur langsam merkt: Er begibt sich damit voll in die Abhängigkeit und Ausbeutung. Regie-Altmeister Ken Loach erzählt mit "Sorry We Missed You" einmal mehr von einem Albtraum in der Arbeiterklasse.