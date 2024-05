Zungenrede: Wenn der Heilige Geist aus den Menschen spricht

Mitch Sayers weiß noch genau, wann er das erste Mal in Zungen gesprochen hat. In Niedersachsen, vor vielen Jahren, ging er in einen Gottesdienst, erinnert er sich. Am Ende kam der Prediger zu ihm und legte ihm die Hand auf die Stirn. Plötzlich fängt Sayers an, unkontrolliert zu sprechen. Er fühlt sich "elektrisch", wie er sagt. "Das war einfach etwas, was mich überwältigt hat. Ich konnte auch nicht so einfach aufhören."

Zungenrede – erfüllt vom Heiligen Geist

Auch als der Gottesdienst schon vorbei und er zu Hause war, selbst in der Nacht noch, habe er "in Zungen" gesprochen. Es habe sich wie "Ströme des lebendigen Wassers" angefühlt, erzählt er. "Und mir gefiel das Gefühl, dass dieser Strom durch mich ging und ich wollte das nicht stoppen. Solange Gott das machen wollte, wollte ich mitmachen sozusagen."

Sayers glaubt, der Heilige Geist habe ihn erfüllt. In den folgenden Jahren habe er oft erlebt, dass Gott ihm Türen geöffnet habe. Der Heilige Geist sei der Grund, warum er heute Pastor sei, in der apostolischen Pfingstgemeinde Felsenhaus in München.

An Pfingsten sandte Gott laut Bibel den Heiligen Geist

Pfingstgemeinde heißt: Der Heilige Geist spielt eine zentrale Rolle, denn zu Pfingsten sandte Gott – laut Bibel – den Heiligen Geist zu den Jüngern Jesu hinab. Diese Präsenz Gottes zu erfahren, darum geht es für Sayers bei der Zungenrede. Er meint damit unkontrollierte Äußerungen, in eigener und fremder Sprache, verständlich oder unverständlich.

Er unterscheidet ein ruhiges, persönliches Zungengebet im Alltag von dem, was während eines Gottesdienstes vorkommen kann. Wenn, in atmosphärischen Momenten, die Gläubigen die Hände hochhalten und jemand plötzlich in Zungen spricht. Da werde auch mal geweint, sagt Sayers. Jemand anderes lege danach aus, was die Botschaft bedeute.

In Deutschland hat die Pfingstbewegung etwa 300.000 Mitglieder, die sich auf die verschiedenen Pfingstkirchen, charismatischen Erneuerungsbewegungen und etwa 300 freie Gemeinden verteilen.