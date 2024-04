Petra Pack: Mit derbem Humor auf die große Bühne

Immer wieder schallen heftige Lachsalven durch den Probensaal. Im ehemaligen Pferdestall des Ellinger Barockschlosses haben Petra Pack ihr Quartier. Schon die Räume sind ein Gesamtkunstwerk. Lautsprecherboxen und Instrumente stehen neben skurril dekorierten Skulpturen. Und an den meterhohen Wänden hängt Kunst aus verschiedenen Epochen. Der Probenraum von Petra Pack war Atelier eines Künstlers. Und dessen Tochter Annette Joppien spielt Gitarre bei Petra Pack.

Petra Pack: Entdeckt auf dem Weißenburger Heimspiel-Festival

Für die Karriere der Frauenband Petra Pack spielt das Weißenburger Heimspiel-Festival eine wichtige Rolle. Dort, zwischen den hohen Bäumen im Bergwaldtheater, wurde Petra Pack im Mai 2021 von der Indie-Band Kaffkiez entdeckt. Deren bekanntester Song "Nie allein" hat auf Spotify 28 Millionen Aufrufe. Kaffkiez luden Petra Pack als Vorband ein – und bei größeren Auftritten in Nürnberg und Rosenheim hat die Frauenband Lust auf mehr bekommen. Trotz großer Aufregung. "Ich hatte zwei Tage lang Durchfall", sagt Annemarie Endner, Frontsängerin und Kommunikationstalent.

Stimmen sammeln für Newcomer-Auftritt im Schwarzwald

Jetzt ist Petra Pack ein Überraschungserfolg gelungen: Bei der Bewerbung für einen Newcomer-Auftritt beim Festival "Pinot and Rock" im Schwarzwald. Von 100 Einsendungen landeten sie immerhin unter den besten 30. Wenn beim öffentlichen Voting genügend Fans für sie abstimmen, können sie der Jury ihr Talent beweisen – und dann im Juli vielleicht sogar die Bühne mit Alice Cooper und den Scorpions teilen. Bis Sonntag (14.04.2024) läuft die Abstimmung auf der Webseite des Festivals. Von den 30 Bands müssten sie mindestens auf Platz 15 landen.

Petra Pack – Persönlichkeiten vom Land

"Das Leben ist schon schwer genug", sagt Frontsängerin Annemarie Endner. "Deshalb wollen wir hier vor allem Spaß". Sie schreibt die Texte und arrangiert die Songs genau so, dass sie dem Können der Musikerinnen entsprechen. Keyboarderin Sabine Stephan hat zur Sicherheit die Notennamen auf die Tasten ihrer kleinen Soundmaschine geschrieben. Gitarristin Annette Joppien kokettiert damit, dass die Songs jedes Mal irgendwie anders werden. Bassistin Julia Reinhardt hat auf ihren Bass bunte Saiten aufgezogen. "Von Unprofessionalität sind wir inzwischen weit entfernt", sagt sie. Dann hallt die nächste Lachsalve durch den Proberaum. "So was wie uns gibt’s halt nicht so oft", sagt Sängerin Annemarie Endner.

Chorleiterin vom Gesangsverein: jetzt Rocksängerin

Die Frontsängerin war jahrelang bei der Blasmusik. Sie leitete einen Kirchenchor und mit viel Herzblut und Humor den Ellinger Gesangsverein. Seit Petra Pack immer öfter auf die Bühnen tritt, hat Annemarie Endner das Chorleiten aufgegeben. "Ich habe festgestellt, dass ich Lieder schreiben kann", sagt sie. Es sind ironische Texte über Männer, Frauen und Essen, mitunter derb im Abgang. "Es tut mir leid, dass ich so geil bin", singt sie über mehrere Zeilen. "Aber morgen bin ich weg." Den Songtitel "Nur eine Nacht" gibt's auf Unterhosen gedruckt zum Mitnehmen. Eine erste CD "Lieber nicht" mit neun Titeln haben die Frauen um Annemarie Endner in der Coronazeit aufgenommen. "Die zweite wartet dringend darauf, von der Welt gehört zu werden", sagt Annemarie. Sie ist noch in Arbeit.

Frauenband mit rhythmischer Männerbegleitung

Die Frauenband wird am Schlagzeug von Daniel Albrecht begleitet, der senkt das Durchschnittsalter deutlich. "Ich bin seit vielen Jahren die Schwangerschaftsvertretung", sagt er. Und wegen dieses einen Mannes nennt sich Petra Pack eine Frauenband "mit rhythmischer Männerbegleitung". Die Musik bewegt sich irgendwo zwischen Punk, Rock und Synthie-Pop. Und der eine oder andere Refrain bleibt als Ohrwurm tagelang quälend im Ohr. Wer selbstgemachte Musik schätzt, sich von Humor und Authentizität anstecken lassen will, ist bei Petra Pack richtig. "Wir wollen vor allem unterhalten", sagt Annemarie Endner. Also alles bitte nicht zu ernst nehmen.