Papst feiert Ostermesse und spendet Segen "Urbi et orbi"

Zum Höhepunkt der Osterfeierlichkeiten hat Papst Franziskus auf dem Petersplatz in Rom die große Messe zum Ostersonntag gefeiert. Im Anschluss an die Messe verkündete der Pontifex seine Osterbotschaft und den Segen "Urbi et Orbi" ("Der Stadt und dem Erdkreis").

Papst verfolgt Ostermesse größtenteils im Sitzen

Das Oberhaupt der katholischen Kirche stand der traditionellen Ostermesse zwar offiziell vor, zelebriert wurde sie allerdings von Giovanni Battista Re, Dekan des Kardinalskollegiums. Rund 45.000 Gläubige versammelten sich auf dem Vorplatz des Petersdoms, um gemeinsam mit dem 86-Jährigen das Osterfest zu feiern, wie der Heilige Stuhl mitteilte. Der Pontifex verfolgte die Messe aufgrund seiner körperlichen Angeschlagenheit großteils im Sitzen.

Zu Beginn der Messe verteilte Franziskus geweihtes Wasser. Als er Riten auf Latein vortrug, klang er etwas müde. Der 86-Jährige war am 1. April aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er erholt sich derzeit von einer Bronchitis. Der Papst nahm wegen der kalten Abendtemperaturen am Karfreitag nicht an der Kreuzwegprozession im Kolosseum teil. Abgesehen davon hat er seit seinem dreitägigen Krankenhausaufenthalt seine öffentlichen Termine in der Karwoche wahrgenommen. Bei der Ostermesse war der Papst durch eine Überdachung auf dem Petersplatz vor der Witterung geschützt. Es war windig, aber nach Regen am Vortag wurde es am Sonntag wärmer.

Unter großem Jubel wurde Franziskus nach der Messe mit dem Papamobil an den Menschenmassen vorbeigefahren - viele Gläubige riefen laut "Viva il Papa!" ("Es lebe der Papst"). Bei sonnigem, aber kühlem Wetter war der Platz gut gefüllt. Anlässlich der Osterfeiertage wurde der Petersplatz mit rund 35.000 Blumen und Pflanzen geschmückt. Tulpen, Osterglocken und Rosen waren rund um den Altar drapiert.

Papst betet an Ostern für die Ukraine und für Russland

Anschließend betete der Papst in seiner traditionellen Osterbotschaft für das ukrainische und für das russische Volk. Er sagte: "Hilf dem geliebten ukrainischen Volk auf dem Weg zum Frieden und ergieße dein österliches Licht über das russische Volk. Tröste die Verwundeten und jene, die durch den Krieg geliebte Angehörige verloren haben, und lass die Gefangenen sicher zu ihren Familien zurückkehren."

In seiner Ansprache forderte der Papst einer aktivere Rolle der internationale Staatengemeinschaft bei der Suche nach Frieden in der Ukraine und in den anderen Kriegen der Welt. Sein Appell: "Öffne die Herzen der gesamten internationalen Gemeinschaft, damit sie sich für die Beendigung dieses Krieges und aller Konflikte einsetzt, die die Welt mit Blut beflecken; angefangen mit Syrien, das noch auf Frieden wartet."

Franziskus besorgt über Lage in Nahost

Weiter sagte der Papst: "Beeilen wir uns, Konflikte und Spaltungen zu überwinden und unsere Herzen für jene zu öffnen, die am meisten in Not sind. Beeilen wir uns, Wege von Frieden und Geschwisterlichkeit zu beschreiten." Ausdrücklich lobte er jene Länder, die "denen, die vor Krieg und Armut fliehen, Hilfe und Aufnahme gewähren".

Sehr besorgt äußerte sich das Kirchenoberhaupt über die aktuelle Lage in Jerusalem. Die Angriffe in den vergangenen Tagen bedrohten das ersehnte Klima von Vertrauen und gegenseitigem Respekt, das nötig sei, "damit der Dialog zwischen Israelis und Palästinensern wiederaufgenommen werden kann, so dass in der Heiligen Stadt und in der ganzen Region Frieden herrsche".