Nach Umbau: Probenbeginn am Mainfranken Theater Würzburg

Das Licht scheint durch die Fensterfront in den rechteckigen Saal mit mehreren freistehenden Ballettstangen im Raum. Die Tänzerinnen und Tänzer des Mainfranken Theaters trainieren hier heute zum ersten Mal. Das Warten auf diesen Moment hat somit ein Ende – lange war nicht klar, wann das Ensemble hier trainieren kann. Seit über fünf Jahren wird das Mainfranken Theater in Würzburg umgebaut, seit Anfang Oktober finden erstmals Schauspiel- und Ballettproben in dem Neubau in der Stadtmitte statt. Das "Kleine Haus", die Probebühne und der Ballettsaal stehen den Ensembles trotz der andauernden Bauarbeiten damit wieder zur Verfügung.

Transformation von der Baustelle zum Theater

"Wir sind sehr euphorisch", sagte Dirk Terwey, Geschäftsführender Direktor am Mainfranken Theater, im Gespräch mit BR24. "Die Baustelle wechselt nun in einen Theaterbetrieb. Wir füllen die Baustelle täglich mit mehr und mehr Theater. Das ist eine Art von Transformation." Für den Theaterbetrieb sei es entscheidend, dass sich alle Künstlerinnen und Künstler nun wieder an einem Ort befänden.

Die Probebühne im "Kleinen Haus" hat eine Zuschauertribüne mit Platz für bis zu 120 Personen, der neue Ballettsaal ist 180 Quadratmeter groß. Eine Raumseite ist komplett verspiegelt, eine Fensterfront bietet einen Blick auf den Kardinal-Faulhaber-Platz. Ballettdirektorin Dominique Dumais freut sich besonders über den neuen speziellen Schwingboden. Seit Beginn der Bauarbeiten hatte das Ensemble im Würzburger Stadtteil Versbach geprobt. Wenn der neue Ballettsaal nun abends hell erleuchtet und somit gut einsehbar sei, gebe es wieder eine direktere Verbindung zu den Bürgerinnen und Bürgern, so Dumais.

Bauarbeiten mit Hindernissen

Auch wenn die Proberäume nun fertiggestellt worden sind, gehen die Bauarbeiten im Foyer und im Bestandsgebäude weiter, derzeit voraussichtlich bis 2026. Ursprünglich war der Einzug in das sanierte "Große Haus" für dieses Jahr geplant. Der Umbau am Würzburger Mainfranken Theater hatte im Juli 2018 begonnen und sich immer wieder verlängert, unter anderem durch die Insolvenz des ursprünglichen Architektenbüros. Die Kosten sind seit Baubeginn um 30 Millionen Euro auf derzeit 103 Millionen Euro gestiegen.

Eröffnung des "Kleinen Hauses" im Dezember geplant

Die Eröffnung des "Kleinen Hauses", des neu errichteten Kopfbaus mit einem Saal für 350 Menschen, feiert das Theater mit einem Schauspielabend am 2. Dezember. Dafür verzichtet das Theater laut Intendant Markus Trabusch sogar auf die gewöhnliche Einspielzeit von drei Monaten: "In der Vorweihnachtszeit müssen wir spielen." Bis dahin sei es nun an den Künstlerinnen und Künstlern, den Neubau mit Leben zu füllen.