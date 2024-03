Von Prosper zu Bond: Wird Aaron Taylor-Johnson der neue 007?

Es könnte sein, dass das lange Rätseln um die Nachfolge von Daniel Craig endlich ein Ende findet: Britische Medien berichten, dass der 33-jährige Aaron Taylor-Johnson große Chancen hat. Bis vor kurzem galt Idris Elba als sehr aussichtsreich – mehr als die Hälfte der Befragten hatten in Umfragen für ihn als kommenden 007 gestimmt.

Action-Spezialist Taylor-Johnson

"The Sun" zitiert eine Quelle (externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt), wonach Taylor-Johnson bereits den Vertrag auf dem Tisch liegen, aber noch nicht unterschrieben habe. Action und Spionage ist schon lange sein Ding, Taylor spielte schon früh die Rolle "Prosper" in "Herr der Diebe". Als Star war er dann in "Nocturnal Animals" zu sehen, dem Psychothriller von Tom Ford oder in "Tenet", dem Science-Fiction-Action-Spionage-Film von Christopher Nolan.

Zuletzt war Taylor-Johnson in "Bullet Train" zu sehen, einer Actionkomödie des US-amerikanischen Regisseurs David Leitch. Abgedreht, aber noch nicht in den Kinos, ist auch eine weitere Actionkomödie von David Leitch mit dem Schauspielstar: "The Fall Guy".

Hochkarätige Stars bei Bond-Rolle ausgespielt?

Wenn "The Sun" und "Daily Mail" (externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt) Recht behalten, hätte sich Taylor Johnson gegen andere sehr hochkarätige Stars als Kult-Geheimagent durchgesetzt: Als Nachfolger gehandelt wurden auch Idris Elba ("Fast & Furious: Hobbs & Shaw"), der Oscar-prämierte "Oppenheimer"-Star Cillian Murphy, Action-Star Henry Cavill ("Batman v Superman: Dawn of Justice") und der Brite Tom Hiddleston. Ihn kennen viele aus Woody Alans "Midnight in Paris", er spielte aber auch schon Spione; in der auf John le Carrés Roman "Der Nachtmanager" basierenden Fernsehserie war er Jonathan Pine.

Mit "Keine Zeit zu sterben" (2021) hatte sich Daniel Craig von seiner Rolle als James Bond verabschiedet, die er seit 2006 "Casino Royale" inne hatte.